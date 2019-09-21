21 сент. 2019 г., 22:41
Journalist ID: 2177
News Code: 83484834
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Сбор винограда и производство изюма в иранском Малаер

Изюм – это сушёные ягоды винограда. Различают множество видов и сортов сушеного винограда. Один из известных сортов — это Малаер, который в городе Малаер на западе Ирана.

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