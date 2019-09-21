21 сент. 2019 г., 22:23
Journalist ID: 2177
News Code: 83484826
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Отборочные соревнования на Чемпионат Ирана по ушу среди женщин

В пятницу в иранском Исфахане прошли отборочные соревнования на Чемпионат Ирана по ушу среди женщин.

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