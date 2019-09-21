21 сент. 2019 г., 22:00
Journalist ID: 2177
News Code: 83484819
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Смола дикого фисташкового дерева

В коре и древесине фисташки туполистной (или дикой фисташки) содержится высокоценная смола, используемая в лакокрасочном производстве. Смола фисташкового дерева применяется при лечении многих заболеваний, в том числе, остеопороза, так как содержит большое количество активного кальция, а также язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, диабете, гастрите, артрите, артрозе, болезнях печени.

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