21 сент. 2019 г., 21:19
Journalist ID: 2177
News Code: 83484796
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Кара-Келиса – одна из самых первых церквей мира

Кара-Келиса (по-турецки значит "чёрная церковь") или монастырь Святого Фаддея - церковь с белыми и чёрными камнями и красивыми куполами, расположенная на северо-западе Ирана. Историческая церковь, которая была построена в 40 или году н.э. считается одной из первых и старейших церквей мира и первым монастырём в Иране. Она также включена в число cамых ценных религиозных объектов для христиан.

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