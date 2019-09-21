Кара-Келиса – одна из самых первых церквей мира

Кара-Келиса (по-турецки значит "чёрная церковь") или монастырь Святого Фаддея - церковь с белыми и чёрными камнями и красивыми куполами, расположенная на северо-западе Ирана. Историческая церковь, которая была построена в 40 или году н.э. считается одной из первых и старейших церквей мира и первым монастырём в Иране. Она также включена в число cамых ценных религиозных объектов для христиан.