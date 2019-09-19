20 сент. 2019 г., 00:43
Journalist ID: 2388
News Code: 83482624
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Соревнования пожарных и спасателей в Тегеране

Соревнования среди пожарных и спасателей прошли в Тегеране с участием восьми команд.

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