20 сент. 2019 г., 00:31
Journalist ID: 2388
News Code: 83482616
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Встреча сборных Ирана и Тайваня на Чемпионате Азии 2019

Сборная Ирана по волейболу победила сборную Тайваня со счётом 3:0 в четвертьфинале чемпионата Азии 2019 и вышла в полуфинал.

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