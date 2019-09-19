Встреча сборных Ирана и Тайваня на Чемпионате Азии 2019

Сборная Ирана по волейболу победила сборную Тайваня со счётом 3:0 в четвертьфинале чемпионата Азии 2019 и вышла в полуфинал.
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Иран опроверг информацию о кибератаках на нефтяные объекты страны
Тегеран, 21 сентября. ИРНА — Центр стратегического управления безопасностью в киберпространстве…
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США отменили визы 12 иранских студентов для въезда в страну
Тегеран, 21 сентября, ИРНА – Американские СМИ сообщили, что правительство США не разрешило…
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15 иранских короткометражных фильмов будут показан на фестивале Sedicicorto в Италии
Тегеран, 21 сентября,ИРНА – 15 иранских короткометражных фильмов будут конкурировать в секции…
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Иранский фильм попал на американский фестиваль "Rhode Island International Film Festival"
Тегеран, 21 сентября, ИРНА – Иранский фильм "Официант" будет показан на "Rhode Island International…
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Рухани поздравил руководство Армении с Национальным днем
Тегеран, 21 сентября, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани в послании поздравил руководство…
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Диалог цивилизаций в мире – это основной выход из войны
Тегеран, 21 сентября, ИРНА — Сегодня, 21 сентября, является годовщиной с момента предложения…
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Иранские женщины-судьи будут присутствовать на азиатских футбольных матчах среди юниоров
Тегеран, 21 сентября, ИРНА — Три иранские женщины-судьи будут обслуживать в матче Австралии…
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Иран прокомментировал новые санкции в отношении Центробанка страны
Тегеран, 21 сентября, ИРНА – Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас…
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Сборная Ирана по баскетболу поднялась на пять позиций в новом рейтинге мира
Тегеран, 21 сентября, И РНА – После завершения Кубка мира по баскетболу в Китае Международная…
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США ввели санкции против иранского Центробанка
Тегеран, 21 сентября, ИРНА – США ввели санкции против центрального банка Ирана в продолжение…
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