В Иране отметили АSEАN

Церемония прошла в Тегеране с присутствием главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АSEАN)— политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии.