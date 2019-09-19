Церемония прошла в Тегеране с присутствием главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АSEАN)— политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии.
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Постпред Ирана: сионистский режим препятствует свободному от ядерного оружия Ближнему Востоку
Лондон, 20 сентября, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при международных организациях в…
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Россия рассчитывает, что Иран ратифицирует Каспийскую конвенцию в 2020 году
Москва, 20 сентября, ИРНА - Россия рассчитывает, что Иран ратифицирует Каспийскую конвенцию…
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Торговая делегация из иранского Мазандарана отправится в Волгоград
Сари, 20 сентября, ИРНА - Заместитель губернатора по экономическим вопросам и развитию ресурсов…
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Соревнования пожарных и спасателей в Тегеране
Соревнования среди пожарных и спасателей прошли в Тегеране с участием восьми команд.
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Встреча сборных Ирана и Китайского Тайбэй на Чемпионате Азии 2019
Сборная Ирана по волейболу победила Китайский Тайбэй со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата…
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Сборная Ирана по волейболу вышла в полуфинал Чемпионата Азии 2019
Тегеран, 20 сентября, ИРНА - Сборная Ирана по волейболу победила Китайский Тайбэй со счетом…
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В Иране отметили АSEАN
Церемония прошла в Тегеране с присутствием главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Ассоциация…
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В Иране сообщили, что Зариф отправляется в Нью-Йорк в пятницу ночью
Тегеран, 19 сентября, ИРНА - Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави…
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Зариф: нападение на Иран ведет к "полномасштабной войне"
Тегеран, 19 сентября, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в эксклюзивном…
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Зариф: "Группа Б" пытается втянуть Трампа в войну
Тегеран, 19 сентября. ИРНА — Остатки "Группы Б" пытаются обманом втянуть президента США Дональда…
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