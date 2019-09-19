20 сент. 2019 г., 00:13
Journalist ID: 2388
News Code: 83482605
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В Иране встретили АСЕАН

Церемония прошла в Тегеране с присутствием главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АSEАN)— политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии.

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