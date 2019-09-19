Иранская тяжелоатлетка впервые участвует в чемпионате мира

Тяжелоатлетка из Ирана Пупак Басами в весовой категории до 55 кг впервые приняла участие в 85-м Чемпионате мира по тяжёлой атлетике 2019 года, который проходить с 18 по 27 сентября в Паттайе (Таиланд).
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