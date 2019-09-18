18 сент. 2019 г., 14:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83480958
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Отдых иранских семей у мавзолея Баба Тахера Орьяна

Баба Тахер Орьян — один из ранних представителей персидской поэзии, мистик. Большая часть его биографии остаётся не прояснённой. Его мавзолей находится в иранском Хамадане. Особенная структура мавзолея и красивая природа привлекает любого человека.

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