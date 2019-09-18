18 сент. 2019 г., 14:34
Journalist ID: 2388
News Code: 83480948
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Встреча сборных Ирана и Китая на чемпионате Азии 2019-09-18

Волейболисты сборной Ирана победили команду Китая в матче второго тура Чемпионата Азии со счетом 3:0.

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