Волейболисты сборной Ирана победили команду Китая в матче второго тура Чемпионата Азии со счетом 3:0.
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Бельгия присоединилась к механизму INSTEX для торговли с Ираном
Тегеран, 18 сентября. ИРНА — Парламент Бельгии принял проект о присоединении страны к INSTEX…
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Зариф призвал США вернуться за стол переговоров
Тегеран, 18 сентября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал США сесть за стол…
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Отдых иранских семей у мавзолея Баба Тахера Орьяна
Баба Тахер Орьян — один из ранних представителей персидской поэзии, мистик. Большая часть его…
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Встреча сборных Ирана и Китая на чемпионате Азии 2019-09-18
Волейболисты сборной Ирана победили команду Китая в матче второго тура Чемпионата Азии со счетом…
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Иран и Белоруссия сделали акцент на развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства
Тегеран, 18 сентября, ИРНА — Пути расширения и развития ирано-белорусского сотрудничества в…
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Иран и Азербайджан обсудили вопрос по Каспийскому морю
Баку, 18 сентября, ИРНА - Во вторник в Баку прошли двусторонние консультации между Исламской…
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Тегеран предупредил Вашингтон
Тегеран, 18 сентября, ИРНА – Иран в ноте, которая была передана Вашингтону через швейцарскую…
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Крепость Хисар в Иране
Крепость Хисар расположена вблизи холма Хисар на юге иранского города Дамган в провинции Семнан.…
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В Нур-Султане открылся ирано-казахстанский центр экономических исследований
Тегеран, 18 сентября, ИРНА – Ирано-казахстанский центр экономических исследований во вторник…
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Иранская свободная зона Аракс стала членом Всемирной туристической организации
Тебриз, 18 сентября, ИРНА – Наряду с очередным заседанием генассамблеи Всемирной туристической…
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