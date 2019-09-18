18 сент. 2019 г., 13:27
Journalist ID: 2390
News Code: 83480783
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Крепость Хисар в Иране

Крепость Хисар расположена вблизи холма Хисар на юге иранского города Дамган в провинции Семнан.

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