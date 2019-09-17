17 сент. 2019 г., 20:45
Journalist ID: 2390
News Code: 83479517
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Выставка канцтоваров в иранском Махабаде

Накануне нового учебного года выставка канцтоваров открылась в иранском Махабаде.

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