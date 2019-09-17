Накануне нового учебного года выставка канцтоваров открылась в иранском Махабаде.
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Сборная Ирана по волейболу одержала победу над Китаем на чемпионате Азии
Тегеран, 17 сентября. ИРНА — Волейболисты сборной Ирана победили команду Китая в матче второго…
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Россия обеспокоена развитием напряженности на Ближнем Востоке
.Москва, 17 сентября. ИРНА - После атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии ситуация…
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Выставка канцтоваров в иранском Махабаде
Накануне нового учебного года выставка канцтоваров открылась в иранском Махабаде.
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Главы МИД Ирана и Великобритании обсудили ситуацию вокруг СВПД
Тегеран, 17 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел во…
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Иранский фотограф завоевал бронзовую медаль на международном фестивале в Турции
Тегеран, 17 сентября, ИРНА – Иранский фотограф Эсхак Агаи завоевал бронзовую медаль на международном…
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Глава Центробанка сообщил о связи банковских сетей Ирана и РФ
Тегеран, 17 сентября, ИРНА - Связанны банковские сети Ирана и России через российскую систему…
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Трехсторонний саммит лидеров Ирана, России и Турции в Анкаре
В Анкаре прошла очередная встреча президентов Ирана, Турции и России по Сирии. Хасан Рухани…
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Иран и Индия изучили ход реализации проекта Чабахар
Нью-Дехли, 17 сентября, ИРНА - Заместители министров иностранных дел Индии и Ирана Виджай Гокхале…
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Министр связи Ирана назвал Казахстан потенциальным окном для выхода на рынок ИКТ Центральной Азии
Тегеран, 17 сентября, ИРНА – Министр связи Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми на встрече…
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Иран подтвердил визит делегации афганских талибов в страну
Тегеран, 17 сентября, ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что в…
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