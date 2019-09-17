17 сент. 2019 г., 14:19
Journalist ID: 2388
News Code: 83479320
0 Persons

Трехсторонний саммит лидеров Ирана, России и Турции в Анкаре

В Анкаре прошла очередная встреча президентов Ирана, Турции и России по Сирии. Хасан Рухани Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили перспективы политического урегулирования сирийского конфликта.

Your Comment

You are replying to: .
9 + 5 =