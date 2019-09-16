16 сент. 2019 г., 20:36
Journalist ID: 2177
News Code: 83478267
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Встреча Рухани и Путина в Анкаре

Президенты Ирана и России Хасан Рухани и Владимир Путин провели переговоры в Анкаре на полях трехстороннего саммита по Сирии.

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