16 сент. 2019 г., 16:45
Journalist ID: 2390
News Code: 83477969
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Церемония поминовения "Святого Креста"

Церемония поминовения "Святого Креста" в воскресенье прошла в большом спортивном клубе Арарат в Тегеране в рисутствии армянского архиепископа Себуха Саркисяна.

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