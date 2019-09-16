16 сент. 2019 г., 16:39
Journalist ID: 2390
News Code: 83477960
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Чехель-сотун

Чехель-сотун (Дворец сорока колонн) — дворец персидского шаха Аббаса II в городе Исфахан (Иран), выдающееся сооружение персидской архитектуры XVII века. В составе объекта Персидские сады входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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