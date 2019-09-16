Дом назначен для экологического туризма, который находится в Урмии в туристической деревне Хасанлу-Нагаде.
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Иран задержал судно с контрабандным топливом в Персидском заливе
Тегеран, 16 сентября. ИРНА — Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР)…
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Рухани и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Тегеран, 16 сентября. ИРНА — Президенты Ирана и Турции Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган…
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Косачев прокомментировал заявление США об атаках на саудовские НПЗ
Москва, 16 сентября. ИРНА — Сенатор Константин Косачев заявил, что США будут использовать любой…
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Церемония поминовения "Святого Креста"
Церемония поминовения "Святого Креста" в воскресенье прошла в большом спортивном клубе Арарат…
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Чехель-сотун
Чехель-сотун (Дворец сорока колонн) — дворец персидского шаха Аббаса II в городе Исфахан (Иран),…
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Иранец обыграл олимпийского чемпиона на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане
Тегеран, 16 сентября, ИРНА – Борец вольного стиля из Ирана Мохаммад Али Гераи в весовой категории…
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Сельский гостевой дом "Гарапаг" в иранском Нагаде
Дом назначен для экологического туризма, который находится в Урмии в туристической деревне…
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Чемпионат по конному спорту в иранском Хамадане
Этот турнир стартовал в понедельник в Хамадане.
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Глава ОАЭИ: незаконные санкции США ставят под угрозу успехи дипломатии
Тегеран, 16 сентября, ИРНА — Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, подвергая…
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Иран возглавил список крупнейших экспортеров в Ирак
Тегеран, 16 сентября, ИРНА - Увеличивающаяся тенденция экспорта Ирана в Ирак за последние два…
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