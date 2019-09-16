16 сент. 2019 г., 14:50
Journalist ID: 2388
News Code: 83477761
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Сельский гостевой дом "Гарапаг" в иранском Нагаде

Дом назначен для экологического туризма, который находится в Урмии в туристической деревне Хасанлу-Нагаде.

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