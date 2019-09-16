16 сент. 2019 г., 14:47
Journalist ID: 2388
News Code: 83477752
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Чемпионат по конному спорту в иранском Хамадане

Этот турнир стартовал в понедельник в Хамадане.

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