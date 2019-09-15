Исторический крепость Сар Язд

Крепость Сар Язд расположена в деревни с таким же названием недалеко от города Мехриз в провинции Язд. Крепость была построена в 7 веке, в эпоху Сасанидов и использовалась для хранения зерна и продуктов питания, а также для сохранения ценностей, таких как золото и драгоценности, когда город находился в осаде.