Крепость Сар Язд расположена в деревни с таким же названием недалеко от города Мехриз в провинции Язд. Крепость была построена в 7 веке, в эпоху Сасанидов и использовалась для хранения зерна и продуктов питания, а также для сохранения ценностей, таких как золото и драгоценности, когда город находился в осаде.
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Исторический крепость Сар Язд
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