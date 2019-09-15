15 сент. 2019 г., 17:04
Journalist ID: 2390
News Code: 83476458
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Сбор урожая фиников в иранском Джирофте

Сезон сбора фиников обычно начинается в сентябре после первых дождей. Иранские финики экспортируются в европейские страны, Россию и Афганистан.

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