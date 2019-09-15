15 сент. 2019 г., 14:19
Journalist ID: 2388
News Code: 83476205
0 Persons

Встреча сборных Ирана и Катара по волейболу

На второй день соревнований чемпионата Азии сборная Ирана встретилась с Катаром и обыграла его со счетом 3:0 (25:18, 25:15, 25:17).

Your Comment

You are replying to: .
4 + 7 =