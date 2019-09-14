14 сент. 2019 г., 16:22
Journalist ID: 2177
News Code: 83475060
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Церемония открытия 51-х олимпийских игр Армян в Иране

В пятницу на стадионе «Арарат» в Тегеране прошла церемония открытия 51-х олимпийских игр Армян в Иране.

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