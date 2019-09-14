14 сент. 2019 г., 16:04
Journalist ID: 2177
News Code: 83475040
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Встреча Ирана и Шри-Ланки на ЧА по волейболу/Фото

Встреча между командами Ирана и Шри-Ланки, прошедшая в пятницу в Тегеране (Иран), завершилась со счетом 3-0 (25:15, 25:17, 25:23) в пользу иранцев.

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