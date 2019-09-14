14 сент. 2019 г., 15:52
Journalist ID: 2177
News Code: 83475013
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Дворец Али-Капу

Исторический дворец Али-Капу был построен в соответствии с декретом шаха Аббаса Великого в начале 17-го века в городе Исфахан. Здание выступало в роли входа в обширный королевский жилой квартал Исфахана времен Сафавидов. Али-Капу имеет высоту 48 метров и шесть этажей, на которые выходят широкие террасы.

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