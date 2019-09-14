14 сент. 2019 г., 15:35
Journalist ID: 2177
News Code: 83474984
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Поселок Гале-бала в Шахруде

Древний поселок Гале-бала расположен в 140 км к юго-востоку от города Шахруд. Все дома здесь построены в виде ярусов: крыши нижних домов становятся улицей для верхних.

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