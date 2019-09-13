13 сент. 2019 г., 11:05
Journalist ID: 2388
News Code: 83473501
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Тренировка сборной Ирана по волейболу

Последняя тренировка сборной Ирана по волейболу перед стартом чемпионата Азии в четверг прошла в Тегеране.

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