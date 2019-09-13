Последняя тренировка сборной Ирана по волейболу перед стартом чемпионата Азии в четверг прошла в Тегеране.
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Иран осудил продажу иранских культурных зданий в Канаде
Тегеран, 13 сентября, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал продажу…
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Иранские футболистки одержали победу над Таджикистаном
Тегеран, 13 сентября, ИРНА - Футбольная команда иранских девушек до 15 лет завершила свой первый…
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Иранский тхэквондист завоевал золото на Grand Prix Chiba
Тегеран, 13 сентября, ИРНА – Мирхашем Хосейни в весовой категории до 68 кг занял первое место…
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Односторонние принудительные санкции помещали борьбе с организованной преступностью: посол Ирана при ООН
Лондон, 13 сентября, ИРНА - Посол и Постоянный представитель Исламской Республики Иран при…
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Тегеран готов развивать отношения с Душанбе
Тегеран, 13 сентября, ИРНА - - Посол Ирана в Таджикистане Мохаммад Таги Сабери на встрече с…
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Тренировка сборной Ирана по волейболу
Последняя тренировка сборной Ирана по волейболу перед стартом чемпионата Азии в четверг прошла…
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Иран заявил, что готов твердо защищать свою безопасность и интересы в Персидском заливе
Пекин, 13 сентября, ИРНА - Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики…
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Подписано соглашение о сотрудничестве между Ираном и Кыргызстаном в правоохранительной сфере
Тегеран, 12 сентября, ИРНА - Соглашение о сотрудничестве между Ираном и Кыргызстаном в правоохраните…
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Иран заявил о значительном развитии китайско-иранских отношений
Пекин, 12 сентября, ИРНА – «Мы увидим значительное развитие в оборонных и военных отношениях…
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Иран сделал акцент на необходимости увеличения торговли с Таджикистаном
Тегеран, 12 сентября, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Таджикистане Мохаммад Таги Сабери,…
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