11 сент. 2019 г., 21:33
Journalist ID: 2388
News Code: 83472533
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Визит начальника Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран Мохаммада Багери в Китай

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран Мохаммад Багери прибыл в Пекин по приглашению начальника штаба и члена Центрального комитета Вооружённых сил Китайской Народной Республики во главе делегации, чтобы начать новый сезон сотрудничества и отношений между двумя странами.

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