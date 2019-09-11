Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран Мохаммад Багери прибыл в Пекин по приглашению начальника штаба и члена Центрального комитета Вооружённых сил Китайской Народной Республики во главе делегации, чтобы начать новый сезон сотрудничества и отношений между двумя странами.
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Визит начальника Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран Мохаммада Багери в Китай
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