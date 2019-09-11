11 сент. 2019 г., 13:40
Journalist ID: 2388
News Code: 83472073
0 Persons

Нахл Гардани в день Ашура в иранском Йезде

Нахл Гардани – это древний траурный ритуал в память о страданиях и мученичестве правнука пророка Мухаммада и третьего шиитского имама имама Хусейна. Ритуал ежегодно проводится в городах и деревнях центрального Ирана. Йезд выступает основным городом в этой связи.

Your Comment

You are replying to: .
7 + 1 =