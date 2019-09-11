11 сент. 2019 г., 13:36
Journalist ID: 2388
News Code: 83472065
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В иранском Зенджане приготовили 14 тонн халвы в день Ашура

Халва — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25%.

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