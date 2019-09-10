10 сент. 2019 г., 13:59
Journalist ID: 2388
News Code: 83471069
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Траурная церемония в день Тасуа в деревне Арази в иранском Исфахане

В день Тасуа по случаю мученической смерти имама Хусейна, внука пророка Ислама, все жители деревни Арази дома готовят еду, а в полдень разукрашивают еду и кладут в большие подносы и приносят в мечеть.

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