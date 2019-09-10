10 сент. 2019 г., 09:55
Journalist ID: 2388
News Code: 83470890
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Иностранные туристы посетили траурные церемонии в день Тасуа в Йезде

Ашура и Тасуа в исламе — особо почитаемые дни в лунном месяце мухаррам. Тасуа проходит в 9-й день месяца: в 61 году лунной хиджры этот день стал последним перед мученической гибелью третьего Имама Хусейна 72 его сторонников. Ашура проходит в 10-й день месяца, для шиитов этот день известен как «день траура».

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