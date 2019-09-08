8 сент. 2019 г., 16:26
Journalist ID: 2390
News Code: 83469800
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Траурная церемоная по случаю месяца Мухаррам в Тегеране

Траурные церемонии по случаю мученической смерти имама Хоссейна (мир ему!) также проводятся в Афганистане, Пакистане, Азербайджане, Турции, Кувейте, а также Ливане.

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