8 сент. 2019 г., 14:33
Journalist ID: 2388
News Code: 83469651
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Встреча И.о. главы МАГАТЭ с министром иностранных дел Ирана

Исполняющий обязанности гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Феруцэ в воскресенье прибыл в Тегеран по заранее согласованному графику и провел встречу с Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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