7 сент. 2019 г., 16:30
Journalist ID: 2177
News Code: 83468490
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Иранские футболистки: каждый день, лучше, чем вчера

В пятницу в Исфахане прошла встреча между ФК "Намино Исфахана" и Мес Рафсанджана" в рамках женской премьер-лиги Ирана по мини-футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

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