Иранские футболистки: каждый день, лучше, чем вчера

В пятницу в Исфахане прошла встреча между ФК "Намино Исфахана" и Мес Рафсанджана" в рамках женской премьер-лиги Ирана по мини-футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
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