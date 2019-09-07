7 сент. 2019 г., 16:14
Journalist ID: 2177
News Code: 83468466
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Аквариум в деревне Ганджнаме

Аквариум пещера площадью 1000 кв. метров расположена в туристической деревне Ганджнаме, провинция Хамедан. Здание аквариума-пещеры было построено лучшими иранскими скульпторами.

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