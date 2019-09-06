Собрания Всемирного дня младенцев Хусейна в Иране

Ежегодно в первую пятницу месяца мухаррам в память о гибели шестимесячного сына Имама Хусейна Али Асгара в исламских странах проводятся собрания Всемирного дня младенцев Хусейна. Шестимесячного Али Асгара расстреляли из луков, когда Имам Хусейн просил у врагов напоить водой его. В собраниях принимают участия матери с грудными младенцами и маленькими детьми, одетыми в одежду Али Асгара.
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