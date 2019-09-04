4 сент. 2019 г., 16:09
Journalist ID: 2390
News Code: 83465328
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Выставка народных промыслов на западе Ирана

Эксперты народных промыслов страны оценили качество ручных изделий на выставке, которая прошла в иранском Керманшахе.

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