4 сент. 2019 г., 16:02
Journalist ID: 2390
News Code: 83465322
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Мечеть Амира аль-муминин в иранском Йезде

Мечеть Амира аль-муминин построена 120 лет назад в городе Зарч на провинции Йезд.

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