4 сент. 2019 г., 15:57
Journalist ID: 2390
News Code: 83465312
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Футбол для детей

Футбол является очень популярным спортом в Иране. Дети, которые мечтают стать Лионелем Месси или Криштианом Роналду, летом больше всего занимаются футболом.

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