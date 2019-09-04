Международный лагун Энзели

Энзелийская лагуна (или пруд) считается одним из самых интересных и туристических районов провинции Гилян (Иран). Пруд Энзели расположен недалеко от округа Энзели, на южном побережье Каспийского моря. Красивые, спокойные пейзажи пруда, покрытых тростниками и лилиями, пересвист местных и перелётных птиц, окружающие сёла и небольшие острова превратили Энзелийскую лагуну в один из самых чарующих мест в этом районе.