4 сент. 2019 г., 14:21
Journalist ID: 2388
News Code: 83465126
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Традиционный базар иранского Хамадана

Хамаданский базар является одним из старейших рынков в Иране. Он водрузился на пересечении улиц Баба-Тахера, Экбатан и Шухада. Наиболее выдающиеся здания базара исследователи относят к каджарскому периоду. Подобно базарам в заметной части древних иранских городов, традиционный базар Хамадана является крытым. Определенные части базара, также, покрыты куполообразными крышами.

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