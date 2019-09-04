Традиционный базар иранского Хамадана

Хамаданский базар является одним из старейших рынков в Иране. Он водрузился на пересечении улиц Баба-Тахера, Экбатан и Шухада. Наиболее выдающиеся здания базара исследователи относят к каджарскому периоду. Подобно базарам в заметной части древних иранских городов, традиционный базар Хамадана является крытым. Определенные части базара, также, покрыты куполообразными крышами.