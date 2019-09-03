3 сент. 2019 г., 16:31
Journalist ID: 2177
News Code: 83463902
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Страусиная ферма в иранском Семнане

Страусятина имеет много преимуществ по сравнению с другими видами подобных продуктов: низкая калорийность, содержание большого количества белка, минимальный процент жира, небольшое количество холестерина.

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