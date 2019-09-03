Выставка "Женщины и собственное производство" в эти дни проходит в парке Гофтогу в Тегеране.
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Российско-иранские отношения отвечают интересам региона, считает Зариф
Москва, 3 сентября. ИРНА — Российско-иранские стратегические отношения отвечают интересам региона,…
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Иранский документальный фильм номинирован на премию кинофестиваля в США
Тегеран, 3 сентября. ИРНА — Документальный фильм иранского режиссера Резы Фарахманда "Медные…
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Зариф: Тегеран выступает за продолжение контактов между Сирией и ООН
Тегеран, 3 сентября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил решимость Тегерана…
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Страусиная ферма в иранском Семнане
Страусятина имеет много преимуществ по сравнению с другими видами подобных продуктов: низкая…
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Аракчи оценил вероятность отмены решения по сокращению обязательств по СВПД
Москва, 3 сентября. ИРНА — Иран считает маловероятной отмену решения по третьему этапу сокращения…
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Млечный путь над озером Урмия
Млечный путь над озером Урмия cоздает красивый вид ночью.
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Выставка "Женщины и собственное производство"
Выставка "Женщины и собственное производство" в эти дни проходит в парке Гофтогу в Тегеране.
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Иран обладает ценным общим наследием в области науки и искусства со странами региона
Тегеран, 3 сентября, ИРНА – Страны региона, с Ирана, Афганистана, Пакистана, Индии до Азербайджана,…
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Присоединение Ирана к ЕАЭС приведет к значительному росту ненефтяного экспорта
Тегеран, 3 сентября, ИРНА – Министр энергетики Ирана Реза Ардеканиан в понедельник на встрече…
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Документальный фильм из Ирана будет показан в Испании и Румынии
Тегеран, 3 сентября, ИРНА – Документальный короткометражный фильм "Осия" (Тёмная вода) иранского…
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