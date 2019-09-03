3 сент. 2019 г., 15:47
Journalist ID: 2390
News Code: 83463823
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Выставка "Женщины и собственное производство"

Выставка "Женщины и собственное производство" в эти дни проходит в парке Гофтогу в Тегеране.

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