3 сент. 2019 г., 14:43
Journalist ID: 2388
News Code: 83463680
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Собрание классических и спортивных автомобилей в иранском Боджнорде

В пятницу в иранском Боджнорде классические и спортивные автомобили собрались.

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