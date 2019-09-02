2 сент. 2019 г., 15:17
Journalist ID: 2390
News Code: 83462278
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Олимпиада "Лучшие таланты" по мини-гольфу среди женщин

Олимпиада "Лучшие таланты" по мини-гольфу среди женщин в воскресенье завершилась в Исфахане.

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