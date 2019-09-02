2 сент. 2019 г., 14:49
Journalist ID: 2390
News Code: 83462207
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Cад Наренджестан в городе Шираз

Дворец Гавам или сад Наренджестан, построенный в изысканном Апельсиновом саду (Наренджестан), был возведен для богатого и могущественного Мирза Ибрагим Хана между 1879 и 1886 годами в качестве приемной резиденции для его семейного дома.

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