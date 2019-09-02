Дворец Гавам или сад Наренджестан, построенный в изысканном Апельсиновом саду (Наренджестан), был возведен для богатого и могущественного Мирза Ибрагим Хана между 1879 и 1886 годами в качестве приемной резиденции для его семейного дома.
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Москва, 2 сентября. ИРНА — Российско-иранские отношения носят характер всестороннего партнёрства,…
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Cад Наренджестан в городе Шираз
Дворец Гавам или сад Наренджестан, построенный в изысканном Апельсиновом саду (Наренджестан),…
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