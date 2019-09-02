2 сент. 2019 г., 14:08
Journalist ID: 2388
News Code: 83462128
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Красивая природа района Сучале на севере Ирана

Горный район Сучале находится в городе Масал, Гилян, на севере Ирана, который включает в себя прекрасную природу с замечательными ландшафтами.

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