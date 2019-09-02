2 сент. 2019 г., 14:05
Journalist ID: 2388
News Code: 83462119
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Пещера Алисадр в иранском Хамедане

Пещера Алисадр также— крупнейшая в мире водная пещера, привлекающая ежегодно огромное количество посетителей. Она находится неподалёку от одноимённой деревни Али-Садр, расположенной в провинции Кебудрахенг, в 100 км к северу от города Хамадан, в западном Иране.

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