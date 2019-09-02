Пещера Алисадр в иранском Хамедане

Пещера Алисадр также— крупнейшая в мире водная пещера, привлекающая ежегодно огромное количество посетителей. Она находится неподалёку от одноимённой деревни Али-Садр, расположенной в провинции Кебудрахенг, в 100 км к северу от города Хамадан, в западном Иране.