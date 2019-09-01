1 сент. 2019 г., 16:17
Journalist ID: 2390
News Code: 83460986
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Встреча представителей иранских СМИ с премьер-министром Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопросы иранских журналистов в Ереване.

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